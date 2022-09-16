России нужно отремонтировать много техники, также ей трудно набирать в подразделения достаточно новых военных, отметила Кристин Ламбрехт.

Российская армия понесла значительные потери в Украине, и последствия последнего контрнаступления Киева могут показать, что военные резервы Москвы меньше, чем считалось.

Об этом сказала министр обороны Кристин Ламбрехт в интервью Reuters.

"Российские военные сейчас понесли значительные потери - как в личном составе, так и в технике. Представление о том, что российские силы имеют в своем распоряжении фактически неограниченные военные средства... не соответствует действительности", - сказала Ламбрехт. Видео дня

Она также отметила, что России нужно отремонтировать много техники, также ей трудно набрать в подразделения достаточное количество новых военных.

"Будет очень интересно посмотреть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что это значительно меньше, чем мы считали вначале. Тем не менее, не стоит обманывать себя: Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты", - сказала Ламбрехт.

Министр обороны Германии также подчеркнула, что Берлин готов долгосрочно поддерживать Киев.

Отвечая на вопрос, ожидает ли она, что население Германии будет продолжать поддерживать российские санкции будущей зимой, на фоне резкого роста цен на энергоносители и стремительной инфляцию, Ламбрехт сказала, что правительство должно четко дать понять, что оно будет решать проблемы людей в Германии.

"Конечно, мы не можем компенсировать все. Но если мы сможем это сделать (решить проблемы), то я уверена, что поддержка людей здесь, в стране, для Украины останется сильной", - сказала Ламбрехт.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел.

В частности, 6 сентября Вооруженные Силы начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковщины. 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. 14 сентября, Маляр сообщила, что силы обороны Украины с 6 сентября уже освобожили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

Также, на юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади более 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой пруд, Миролюбовка и Киселевка - уже освобождены.

12 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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