В результате столкновений пострадали несколько человек - мужчина, женщина и трое детей. Их госпитализировали.

Польша заявила о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов. Инцидент произошел в около 100 км от КПП "Брузги-Кузьница".

Об этом сообщило Министерство обороны Польши в Twitter.

Мигранты попытались незаконно пересечь границу возле села Дубичи Церковные, в районе городка Гайновка. Это произошло ночью.

Польские пограничники задержали группу из более 100 мигрантов.

"Белорусские службы сначала провели подготовку и, вероятнее всего, повредили забор. Затем они заставили мигрантов бросаться камнями в польских военных, чтобы отвлечь их, а попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров от того места", — говорится в сообщении в Минобороны Польши.

Читайте такжеУкраинским пограничникам разрешили применять силу и оружие для защиты границыКроме того, польская сторона заявила, что всем процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".

По данным издания RMF24, границу пытались пересечь несколько сотен человек. Задержанные - это только те, кому удалось прорваться через барьер. В результате столкновений пострадали несколько человек - мужчина, женщина и трое детей. Их госпитализировали.

Спикер пограничников Анна Михальская рассказала, что у пограничников бросались камнями и светили в глаза лазерами, а для пересечения барьера подготовили специальную кладку. С белорусской стороны, по ее словам, находились более деси военных, были слышны взрывы петард и выстрелы, вероятно из сигнального пистолета.

Миграционный кризис на границе ЕС

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.

Разрешение на проход беженцев стало ответом режиму Лукашенко на западные санкции.

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Автор: Марта Гичко