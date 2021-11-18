Польша заявила о попытке силового пересечения границы большой группой мигрантов. Инцидент произошел в около 100 км от КПП "Брузги-Кузьница".
Об этом сообщило Министерство обороны Польши в Twitter.
Мигранты попытались незаконно пересечь границу возле села Дубичи Церковные, в районе городка Гайновка. Это произошло ночью.
Польские пограничники задержали группу из более 100 мигрантов.
"Белорусские службы сначала провели подготовку и, вероятнее всего, повредили забор. Затем они заставили мигрантов бросаться камнями в польских военных, чтобы отвлечь их, а попытка пересечения границы произошла в нескольких сотнях метров от того места", — говорится в сообщении в Минобороны Польши.
Читайте такжеУкраинским пограничникам разрешили применять силу и оружие для защиты границыКроме того, польская сторона заявила, что всем процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".
По данным издания RMF24, границу пытались пересечь несколько сотен человек. Задержанные - это только те, кому удалось прорваться через барьер. В результате столкновений пострадали несколько человек - мужчина, женщина и трое детей. Их госпитализировали.
Спикер пограничников Анна Михальская рассказала, что у пограничников бросались камнями и светили в глаза лазерами, а для пересечения барьера подготовили специальную кладку. С белорусской стороны, по ее словам, находились более деси военных, были слышны взрывы петард и выстрелы, вероятно из сигнального пистолета.
Миграционный кризис на границе ЕС
Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.
Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.
Разрешение на проход беженцев стало ответом режиму Лукашенко на западные санкции.
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