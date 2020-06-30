МИД просит Францию отреагировать на визит их делегации в оккупированный Крым

Визит делегации французских депутатов Европарламента должен состояться с 30 июня по 2 июля.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Францию отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европейского парламента в оккупированный Россией Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.

В частности, в ходе встречи обсуждены приоритеты взаимодействия в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, вопросы усиления международных усилий по деоккупации Крыма, а также проблематика нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины и укрепление безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

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Также собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины.

Первый заместитель министра привлекла внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В этой связи Джапарова попросила официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня-2 июля).

В свою очередь де Понсен подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Джапарова относительно визита французских депутатов в Крым.

Кроме того, первый заместитель министра отметила незаконность проведения оккупационной администрацией РФ «голосования» о внесении изменений в Конституцию РФ на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и АРК и Севастополь, как и любых «референдумов» и «голосований» на оккупированных территориях Украины.

Вместе с тем участниками встречи осуществлен обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Также Джапарова и де Понсен договорились об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов. Подтверждена заинтересованность провести заседание двусторонней экономической комиссии, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ.

Кроме того, первый заместитель главы МИД обратился с просьбой к французской стороне рассмотреть возможность оказания помощи областям Украины, страдающим от сильного наводнения.

Французский дипломат положительно оценил присоединение Украины к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению равенства женщин и мужчин, начатой странами Группы семи под председательством Макрона.

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