Кулеба выступит на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство максимально мобилизует давление мирового сообщества на Российскую Федерацию с целью прекращения российской агрессии.

Как говорится в сообщении МИД Украины, украинская дипломатия работает нон-стоп, чтобы максимально мобилизовать международную поддержку на защиту государства и граждан.

"Вооруженные Силы и все другие силы национальной обороны Украины дают отпор полномасштабному нападению Российской Федерации, вражеская армия несет потери, мы удерживаем стратегические позиции. Дипломатия бок о бок стоит с армией, максимально мобилизируя дипломатическое, санкционное давление на Москву и поставки оружия в Украину, чтобы заставить Россию прекратить агрессию", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД планирует провести сегодня ряд телефонных разговоров с иностранными коллегами, в частности, с министрами иностранных дел Турции, Японии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Бахрейна, Индии.

Министр также выступит онлайн как специальный гость на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам.

Ключевыми темами переговоров главы украинской дипломатии с международными партнерами станут немедленное введение дополнительных санкций против России, чтобы вынудить ее прекратить вооруженное вторжение на украинскую территорию, а также предоставление Украине оборонительного оружия, финансовой и гуманитарной поддержки.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В "Слуге народа" объяснили такой шаг тем, что Запад не делает шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться.