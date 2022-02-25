Ранее Зеленский призвал Путина к переговорам.

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Он уточнил, что в состав делегации войдут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента РФ.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Говоря на русском языке, он сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

Позже росСМИ подтвердили якобы готовность развязавшего кровавую войну Путина к переговорам с Украиной.