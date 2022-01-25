Среди соседей Украина опережает лишь Россию - сосед-агрессор с 29-ю баллами занимает 136 место в списке.

Украина набрала 32 балла из 100 возможных и заняла 122-е место среди 180 стран в рейтинге "Индекс восприятия коррупции-2021".

Как сообщает Transparency International Ukraine показатель Украины снизился на один балл по сравнению с 2020 годом, когда у нашего государства было 33 балла.

Рядом с Украиной оказалось африканское государство Эсватини (Свазиленд), которое также набрало 32 балла. На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир - все они имеют по 33 балла.

Кроме того, среди соседей Украина опережает лишь Россию - сосед-агрессор также потерял один пункт и теперь с 29-ю баллами занимает 136 место в списке. Еще снизились баллы Венгрии - 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя в этом году потеряла аж 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место.

Польша показателей не изменила и осталась лидером среди наших соседей — 56 баллов и 42 место. А вот улучшить за год свои баллы удалось Словакии — 52 балла (+3, 56 место), Румынии — 45 баллов (+1, 66 место) и Молдавии — 36 баллов (+2,105 место).

"Потеря Украиной одного пункта - это снижение в пределах погрешности. Однако учитывая 10-летнюю ретроспективу этот показатель свидетельствует о "застое" в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет. И это - вопреки ряду позитивных изменений, которые усилили антикоррупционную экосистему", - говорится в сообщении.

Также сказано, что главная причина проседания баллов заключается в том, что многие важные антикоррупционные задачи сейчас на паузе или даже регрессируют. В прошлом году происходили неоднократные попытки вернуть негативные практики, подобное может продолжаться в 2022 году.

В своем исследовании Трансперенси Интернешнл Украина рассмотрела, что повлияло на нынешние показатели Украины, и предложила конкретные шаги для улучшения ситуации к концу 2022 года, ведь благосостояние и возможности каждого украинца без преувеличения зависят от уровня коррупции.

При этом, оценка Украины сформировалась из 9 исследований. Лишь два источника показали повышение баллов. Наибольшее снижение - на 4 балла - наблюдается в "Индексе трансформации Фонда Бертельсманна", "Ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности" и в данных Опроса мнения менеджеров от Всемирного экономического форума". Также один балл Украина потеряла в"индексе верховенства права".

При этом Украина выросла на два пункта по показателю международного обзора рисков среди стран группы PRS. Четыре балла в своем исследовании добавил проект "Вариации демократии", который создается на основе, в том числе показателя коррупции в судебной власти.

Читайте такжеВ МИД рассказали, сколько государств хотят забрать сотрудников посольств из УкраиныУстойчивой оценка Украины осталась в отчете Freedom House о странах переходного периода, рейтинге рисков стран ("The Economist") и рейтинге рисков стран организации Global Insight.

Справка УНИАН. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Показатель оценивает уровень коррупции в государственном секторе

Ключевым показателем индекса является количество баллов. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.

Предварительные показатели

В прошлом году показатели Украины в Индексе восприятия коррупции выросли на 3 балла. С 33 баллами из 100 возможных Украина заняла 117 место из 180 стран в списке СРИ. Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия — все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.

В 2020 году Украина упала на шесть мест в рейтинге Transparency International. в январе 2020 года Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Таким образом, позиция Украины ухудшилась – в рейтинге за 2018 год она занимала 120 место.

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