Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия — все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.

За последний год показатели Украины в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) выросли на 3 балла.

Об этом говорится в отчете Transparency International Ukraine.

Читайте такжеУкраина борется с коррупцией, но несколько медленно - МВФКлючевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

С 33 баллами из 100 возможных мы получили 117 место из 180 стран в списке СРI. Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия — все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла.

Среди соседей ближайшая к Украине Молдова - 34 балла и 115 место (+2 балла). Так же улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129 место). Последняя остается единственной страной, которую среди соседок, опережает Украина.

Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния — обе страны набрали по 44 балла и занимают 69 место. В то же время прошлогодние лидеры среди соседей потеряли свои баллы: Словакия - 1 балл, Польша - 2 балла.

Первая десятка CPI за год не изменилась, абсолютными лидерами списка остаются Новая Зеландия и Дания - они добавили по одному баллу и теперь имеют по 88 из 100. Единственной страной-лидером, которая потеряла в Индексе, стала Финляндия — минус 1. Однако с 85 баллами она, как и в прошлом году, занимает 3 строчку — вместе с Сингапуром, Швецией и Швейцарией.

В конце списка оказались Сирия (14), Сомали (12) и Южный Судан (12) — страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация и где правительства лишь частично контролируют территорию страны.

По сравнению с предыдущим годом больше всего баллов (+14) добавили Мальдивы (43 балла, 75 место) и Армения, которая, как и в прошлом году, улучшила показатели на 7 баллов.

Оценка Украины сформировалась из 9 различных исследований, и во всех показатели Украины либо не изменились, либо выросли по сравнению с 2019 годом.

Индекс восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Transparency International Украина

Transparency International Украина — аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, которое комплексно подходит к разработке и внедрению изменений для снижения уровня коррупции.

ТЕ Украина администрировала и передала государству системы ProZorro, ProZorro.Продажи и eHealth. Также инновационно-экспертный центр организации внедрил Рейтинг прозрачности городов и развивает сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками.

Предварительные показатели

Год назад Украина упала на шесть мест в рейтинге Transparency International. В январе 2020 года Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Таким образом, позиция Украины ухудшилась – в рейтинге за 2018 год она занимала 120 место.

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Автор: Елена Коваленко