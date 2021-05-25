В то же время украинский дипломат надеется, что парламентские выборы в ФРГ в сентябре открывают новые возможности для Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что в ФРГ наблюдается пропасть между обществом и властью в вопросе восприятия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-презентации исследования "Что знают об Украине: презентация исследований восприятия за рубежом" с участием Украинского института и исследовательской компании InMind.

По словам дипломата, он "вынужден констатировать существование определенной пропасти между все более позитивным восприятием Украины со стороны немецкого общества (этим постепенным открытием Украины нашими немецкими друзьями) - это с одной стороны, и реальным отношением к нам со стороны современного правящего политического класса в ФРГ".

"И здесь дело не столько в том, что немецкий политикум слишком сосредоточен на темах, которые носят в основном эту негативную коннотацию: агрессия, сложности на реформаторском пути, в частности в борьбе с коррупцией, и не только. Хотя, конечно, и этот важный аспект мы не можем полностью сбрасывать со счетов, - впрочем, речь идет прежде всего об этой огромной инерции, о консервативности немецкой политики в целом, которая просто не успевает, иногда откровенно не желает реагировать на это невероятно динамичное, поступательное развитие украинской государственности, особенно после революции достоинства", - сказал Мельник.

Кроме того, посол выразил сожаление, что "современным политическим элитам в Германии нередко не хватает стратегического видения внешней политики в целом и будущего ЕС и НАТО в частности, особенно в отношении перспектив расширения этих институтов".

"И именно поэтому мы имеем такое довольно сдержанное отношение со стороны официального Берлина к евроинтеграционным амбициям Киева", - заявил он.

При этом Мельник отметил, что в Германии по итогам парламентских выборов в сентябре ожидаются новые политические расклады.

"Перед нами открываются интересные новые шансы. Мы можем и должны ими воспользоваться", - считает украинский посол.

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По его убеждению, без участия партии "Союз 90/Зеленые" вряд ли будет возможно сформировать новое федеральное правительство Германии после выборов. По словам посла, именно он убедил сопредседателя этой немецкой партии Роберта Габека посетить Украину, который сейчас уже находится в Киеве.

"Мы имеем уже сегодня очень мощный политический призыв лидера "Зеленых" предоставить Украине оборонительное вооружение. Поверьте мне - это очень сильный тезис, ведь "Зеленые" были и остаются по сути партией пацифистов, и поэтому сегодня это топ-новость в Германии и ... это только начало. Мы еще увидим в ближайшее время немало сюрпризов", - добавил посол Украины в Германии.

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Автор: Виталий Саенко