Путин намекнул, что продолжит "дружеское общение" с Меркель.

Российский президент Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии. В тексте глава Кремля обратился к Меркель на "ты".

Обращение к Меркель опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за годы сотрудничества он и Меркель "пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".

Глава Кремля намекнул на продолжение общения с экс-канцлером Германии. К коллеге Путин обратился на "ты".

Читайте такжеПутин и Байден говорили два часа-росСМИ"За годы пребывания во главе немецкого правительства ты по праву получила высокий авторитет в Европе и во всем мире. Убежден, что твой большой опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – говорится в тексте телеграммы.

В среду социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. Таким образом, 16-летняя эпоха канцлерства Меркель окончательно завершилась.

За годы каденции Меркель была преимущественно лояльной к политике Владимира Путина, в частности, в последние месяцы своей деятельности в правительстве активно лоббировала запуск российского трубопровода "Северный поток-2".

В то же время выступала против оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Во время обострений в российско-украинских отношениях выполняла роль посредника между сторонами.

Тем не менее Германия скептически относится к евроинтеграционным и трансатлантическим намерениям Украины. В Берлине, в контексте вопроса членства НАТО, уверяют, что для начала Киеву надо урегулировать конфликт с Россией.

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Автор: Яна Ставская