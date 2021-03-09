На допрос 9 марта вызвали и Порошенко, но тот не прибыл.

Кума Путина и депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который вместе с женой попал под санкции СНБО за финансирование терроризма, допросили следователи Службы безопасности.

Об этом сообщает Украинская правда ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Собеседники уточнили, что допрос состоялся 9 марта. Издание предполагает, что Медведчука допрашивала в рамках открытого против него дела о государственной измене.

Сейчас правоохранители исследуют факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и экс-"куратора" по Донбассу от Кремля Владислава Суркова.

На допрос 9 марта вызвали и пятого президента Украины Петра Порошенко, но тот не прибыл, пишет УП.

Что известно о дело Медведчука

В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.

29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.

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Автор: УНИАН