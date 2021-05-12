11 мая Медведчуку подписали подозрение о государственной измене.

Кум Путина и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук намерен явиться в Офис генпрокурора и принять участие в следственных действиях в рамках дела о государственной измене.

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"Виктор Медведчук намерен сегодня явиться в Генпрокуратуру для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", – цитирует издание слова юристов.

Что этому предшествовало

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей.

19 февраля на заседании СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и еще нескольких лиц, а также поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс".

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Автор: Яна Ставская