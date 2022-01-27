Стороны договорились о следующей встрече через две недели в Берлине.

26 января в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран нормандского формата, по результатам которой было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече через две недели в Берлине.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Там отметили, что в коммюнике представители Германии, Франции, Украины и России отметили, что настроены уменьшить текущие разногласия для продвижения переговорного процесса.

Также информируется, что советники выступили в поддержку безусловного соблюдения режима прекращения огня, о котором было договорено 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения Минских соглашений.

"Стороны также обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей", - сказано в совместном коммюнике.

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин отметил, что лаконичность совместного коммюнике демонстрирует то, что переговоры проходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

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Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие во встрече от украинской стороны, заявил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.