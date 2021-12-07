Последний саммит "нормандской четверки" по Донбассу состоялся в Париже в декабре 2019 года.

Лидеры пяти государств на фоне наращивания РФ войск возле украинского пограничья выступили с заявлением, в котором призвали Москву возобновить переговоры с Киевом в режиме "нормандского" формата.

Заявление обнародовано на сайте Елисейского дворца.

Руководители государств и правительств во время встречи 6 декабря поделились своим анализом напряженности между Россией и Украиной и выразили решительное уважение к суверенитету последней.

Стороны заявили свою приверженность действиям, направленным для поддержания мира и безопасности в Европе.

Читайте такжеНикто не будет принимать условия России по гарантиям невступления Украины в НАТО-Кулеба"Все они напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках так называемой "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", – говорится в тексте заявления.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Как ранее сообщал УНИАН, Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Автор: Яна Ставская