Бывший заместитель главы Государственной налоговой администрации Алексей Любченко, люстрированный в 2014 году, вопреки законодательству, снова пытается получить топ-должность.

Издание "НАШ" объяснило, почему ему это делать запрещено:

Люстрация - это установленный Законом или решением суда запрет отдельным физическим лицам занимать определенные должности (находиться на службе) (далее - должности) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

В течение десяти лет со дня вступления в силу этого Закона должности, в отношении которых осуществляется очищение власти (люстрация), не могут занимать лица, указанные в частях первой, второй, четвертой и восьмой статьи 3 Закона, а также лица, которые не подали в срок, определенный этим Законом, заявления, предусмотренные частью первой статьи 4 настоящего Закона (ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти»).

Запрет применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года:

Генерального прокурора Украины, Председателя Службы безопасности Украины, Председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, их первого заместителя или заместителя, заместителя Министра внутренних дел Украины;

руководителя, заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции.

Стоит отметить, что в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, Любченко занимал должности:

заместителя председателя ГНА (заместителя руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную налоговую и / или таможенную политику) (1 год 3 месяца);

директора Департамента ГНС (руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную налоговую и/или таможенную политику) (9 месяцев).

Относительно должности председателя ГНС (руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную налоговую политику) осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации) (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об очищении власти»).

Таким образом, Любченко Алексей Николаевич в течение десяти лет с 16.10.2014 года (дня вступления в силу Закона Украины «Об очищении власти») не может занимать должность председателя Государственной налоговой службы Украины до 16.10.2024 года.

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Автор: Иван Бойко