Главы внешнеполитических ведомств Украины, Литвы и Польши обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе.

Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши проведут онлайн-заседание с участием представительницы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"29 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом и польским коллегой Збигневом Рау проведут в онлайн-формате первое заседание Люблинского треугольника", - говорится в собщении.

В частности, главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества «Люблинского треугольника» в 2021 году.

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По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья - лидер белорусской оппозиции Тихановская.

Кроме того, по итогам общения в 12.15 Кулеба проведет онлайн-брифинг, в ходе которого расскажет об итогах первой встречи глав МИД стран «Люблинского треугольника» и других актуальных вопросах внешней политики Украины.

Что такое "Люблинский треугольник":

28 июля Кулеба заявил о выдвижении инициативы под названием "Люблинский треугольник" как трехсторонней платформы для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой

Согласно договоренности, главы МИД этих стран будут проводить регулярные встречи.

Перед началом протестов в Беларуси министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем и пригласил его в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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Автор: Виталий Саенко