Нардеп считает, что Зеленский заинтересован в привлечении к уголовной ответственности «слуги» Юрченко.

В апреле 2019 года Владимир Зеленский назвал себя приговором Петру Порошенко, но за полтора года в должности Президента Украины он доказал, что приговор этот – оправдательный. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Александр Лукашев.

«Я бы не воспринимал серьезно ни заявления, которые звучат с Банковой, ни слова Зеленского относительно приговоров. Мы все помним о стадионе, о приговоре Петру Порошенко... Но сегодня всем понятно, что этот приговор от Зеленского оказался оправдательным», – подчеркнул он.

Парламентарий уверен, что в отношении дела народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, еще рано что-то говорить.

«Подождем немного и посмотрим, как будет развиваться досудебное следствие и чем всё это закончится», – предложил политик.

Нардеп считает, что Зеленский заинтересован в привлечении к уголовной ответственности «слуги» Юрченко, ведь весна и лето прошли, а общество посадок так и не дождалось. А Порошенко с десятками уголовных производств находится вне времён года...

«Зеленскому нужен козел отпущения. И у Юрченко есть все шансы им стать», – резюмировал Александр Лукашев

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Автор: УНИАН