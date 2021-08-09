Александр Лукашенко назвал бредом информацию о причастности спецслужб Беларуси к смерти Виталия Шишова в Украине.

Беларусь никогда не нападет первой на Украину.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Белта.

"Меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", - подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко об отношениях с Украиной, он начал с истории смерти Виталия Шишова. Лукашенко назвал бредом информацию о причастности спецслужб Беларуси к смерти оппозиционера и призвал украинскую власть расследовать это дело.

"Кто такой Шишов? Кто о нем знал? Зачем он нам нужен? Если есть обвинения, то давайте доказательства. Когда я был в Киеве? Как я веревку закидывал? Этот, Шишов, где находился? В Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Его повесили на вашей территории. Пожалуйста, занимайтесь этим и дайте ответ, кто и как повесил гражданина Беларуси", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеВ "Слуге народа" обвинили Лукашенко в убийствах десятков белорусов

Белоруса Виталия Шишова, пропавшего 2 августа в Киеве, нашли повешенным сегодня, 3 августа, вблизи его места жительства – в одном из столичных парков.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъятые с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко.

Автор: Денис Прядко