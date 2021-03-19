Президент Украины Владимир Зеленский призывает местные власти разработать комплекс мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях введения усиленного варианта карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.
Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.
"Сегодня в некоторых регионах, согласно своих полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводят усиленный карантин. В то же время, по моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними только в формате - запрет есть, поддержки нет. Или, если угодно, по принципу «денег нет, но вы держитесь», - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что в январе этого года параллельно с введением локдауна в Украине по его поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки.
«Это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов», - сказал президент.
«Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса, именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой «красной зоны». Я жду от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины», - отметил Зеленский.
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«Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое», - добавил президент.
По словам главы государства, чтобы прдоставление помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно должно проходить благодаря порталу и приложению «Дия».
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.
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