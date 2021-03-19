Глава государства обещает, что центральная власть дополнительно увеличит помощь, если местная первой окажет поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает местные власти разработать комплекс мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях введения усиленного варианта карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

"Сегодня в некоторых регионах, согласно своих полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводят усиленный карантин. В то же время, по моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними только в формате - запрет есть, поддержки нет. Или, если угодно, по принципу «денег нет, но вы держитесь», - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в январе этого года параллельно с введением локдауна в Украине по его поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки.

«Это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов», - сказал президент.

«Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса, именно своего региона, которые пострадают из-за ограничений так называемой «красной зоны». Я жду от местных властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины», - отметил Зеленский.

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«Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100%, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое», - добавил президент.

По словам главы государства, чтобы прдоставление помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно должно проходить благодаря порталу и приложению «Дия».

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Виталий Саенко