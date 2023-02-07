Также правительство дало рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины.

Правительство одобрило проект закона, который позволит лишать государственных наград лиц, к которым применены санкции, или совершивших тяжкое преступление.

Как сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет о законопроекте "О внесении изменений в статью 16 Закона Украины "О государственных наградах" относительно совершенствования отдельных положений с целью реализации санкционной политики".

"Законопроектом предлагается предусмотреть лишение государственных наград в случае применения к лицу санкции, предусмотренной подпунктом 24 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях", либо совершения особо тяжкого преступления", - пояснил Мельничук.

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль, комментируя принятие этого решения, напомнил, что ранее петиция о лишении одного из лидеров ныне запрещенной "ОПЗЖ" и нардепа Юрия Бойко звания Героя Украины набрала 25 тысяч голосов, однако выяснилось, что пока это невозможно. Он объяснил, что упомянутый законопроект открывает путь к лишению государственных наград.

"Межведомственная рабочая группа, среди которой представители правительства, НАПК, СБУ, НАБУ, ГПУ и других органов, пришла к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодня невозможно лишить высших государственных наград. Поэтому еще в декабре я поручил Минюсту и первому вице-премьеру наработать изменения в законодательство. Это поручение выполнено, и сегодня Правительство одобрило соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на лицо дает основания для лишения его государственных наград", – отметил он.

Шмигаль добавил, что правительство дало рабочей группе поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины и вынести предложения на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта.

Лишение Юрия Бойко звания Героя Украины

Юрий Бойко был сопредседателем партии и фракции партии "ОПЗЖ" в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем (последнего Рада лишила депутатского мандата). С апреля 2022 года Бойко является председателем депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВРУ, которую создали бывшие члены "ОПЗЖ", деятельность которой в Украине запретили.

В сентябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом "немедленно" лишить Бойко звания Героя Украины. Эту награду он получил в 2004 году по решению бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

После того, как петиция собрала необходимое для рассмотрения количество подписей, президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю поискать основания, чтобы лишить Бойко звания Герой Украины.

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