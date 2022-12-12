Согласно закону, лишить Бойко наград можно лишь в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда или по закону о санкциях за террористическую деятельность.

Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю поискать основания, чтобы лишить экс-главу запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Герой Украины.

Об этом говорится в ответе на электронную петицию, с которой к главе государства обратился лейтенант ВСУ Андрей Гайдай. Он призвал "немедленно" лишить Бойко звания.

"В условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сынов ежедневно, требуем лишить высокого звания Герой Украины Бойко Юрия Анатольевича... поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, что защищают независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - подчеркнул автор петиции.

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Указывается, что Бойко получил эту награду по решению бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Зеленский ответил, что, согласно закону, лишить Бойко наград можно лишь в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда или по закону о санкциях за террористическую деятельность.

Решение о применении санкций по предложению президента, Рады, Кабмина, НБУ или СБУ принимает СНБО. Далее оно вводится в действие указом главы государства и вступает в силу с момента его издания.

По словам Зеленского, материалы, "которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия мной как главой государства законного решения по затронутому в петиции вопросу, в Офис президента не поступали".

"В то же время я обратился к премьер-министру Денису Шмигалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Юрия Бойко и проинформировать о результатах", – подытожил президент.

Юрий Бойко: что известно по состоянию на сейчас

В августе СМИ писали, что Юрия Бойко заметили в Карловых Варах в Чехии. 1 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что Бойко находится на курорте в Чехии.

Представитель СНБО отметил, что нардепы Нестор Шуфрич, Юрий Бойко "являются заложниками своего выбора - они сознательно выбрали РФ как страну, которая является их партнером". При этом добавил, что это их политический выбор, за который "рано или поздно надо отвечать".

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