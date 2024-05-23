Речь идет о декриминализации именно "взрослого" контента для взрослых людей. Детское порно так и останется под тотальным запретом.

В Украине еще долго будет действовать уголовная ответственность за создание и распространение порнографического контента, ведь конкретные депутаты блокируют законопроект, который бы отменил эту устаревшую норму законодательства. Об этом в комментарии УНИАН рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Я думаю, проблема в личном отношении к этой тематике тех, кто руководит этим процессом. Потому что комитет - это очень абстрактная и широкая категория. Есть конкретная рабочая группа... Ее возглавляет Владлен Неклюдов из "Слуги народа", которая собственно и должна была отработать все эти детали. И дать дорогу этому законопроекту", - отметил Осадчук.

Депутат добавил, что не понимает, в чем именно проблема, и почему этот вопрос до сих пор не решается.

"Я участвовал в нескольких заседаниях этой рабочей группы и говорил, что для меня это прежде всего вопрос прав человека. Это абсолютно советская дикость, что мы до сих пор преследуем людей за использование частного интимного контента, за пересылку и так далее", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что речь не идет ни о каком содействии порнографии.

"Мы должны усиливать уголовную ответственность и преследование за детскую порнографию, за втягивание несовершеннолетних в эротический... бизнес. Но взрослые имеют право самостоятельно распоряжаться своим телом, изображениями своего тела. И опять же, это то, что существует во всем цивилизованном мире", - подчеркнул парламентарий.

Осадчук отметил, что он поддерживает "идею декриминализации того, что сейчас криминализировано".

"Почему это блокируется - опять же, из личных взглядов и личных симпатий части "Слуг народа", которые работают в нашем комитете и отвечают за это направление", - сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что последнее заседание рабочей группы состоялось еще зимой.

"Очевидно, есть неприятие этой идеи просто несколькими депутатами от "Слуг народа". Были и представители общественных организаций, были эксперты, которые занимаются этим вопросом. То есть какой-то содержательной аргументации, почему "нет", я, например, не слышал", - рассказал он.

По словам Осадчука, этот законопроект пока не готов для рассмотрения на заседании их комитета, а в сессионном зале парламента его не стоит ожидать в ближайшие месяцы.

Закон о легализации порнографии

Ранее в комментарии УНИАН соавтор законопроекта о декриминализации порнографии народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что законопроект уже готов, но ему не дают ход из-за отсутствия политической воли.

"Преграда одна - это комитет (по вопросам правоохранительной деятельности - УНИАН). Комитет заблокировал этот вопрос. Я, честно говоря, слабо понимаю, почему коллеги считают, что это нормально, когда у нас по 15 представителей полиции проводят обыски, в том числе, у бизнеса, ища порнографический контент. Мне кажется, что сейчас, во время войны, да и в принципе, мы могли бы использовать этот ресурс на значительно более важные нужды", - отметил он.

На уточнение, в чем именно заключается проблема, депутат высказал мнение, что это вопрос "скрепов". "Там нет логики, там есть какая-то эмоциональная окраска", - отметил он.

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