Верховная Рада 10 января приняла за основу правительственный законопроект "О добродетельном лоббировании" (регистрационный №10337). Это означает, что Украина ускорит свою евроинтеграцию, которая предусматривает приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами. За последнее требование ЕС, которое нужно выполнить, чтобы Украине открыли "рамки переговоров" о вступлении, проголосовало 309 народных депутатов. Однако, документ имеет несколько недостатков, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Прежде всего, указанные в законопроекте положения не в полной мере соответствуют рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), согласно которым лоббирование должно быть определено четко, с отграничением его как профессиональной оплачиваемой деятельности от деятельности организаций гражданского общества.

Так, в проекте закона не урегулируется в полной мере вопрос получения лоббистами вознаграждения за свой труд. То есть правительство не дает четкого ответа - будет ли лоббирование (не адвокация) только оплачиваемым или может быть также бесплатным. Из анализа норм проекта можно только предположить, что лоббирование, которое осуществляется в интересах клиентов, будет возмездным, а в собственных интересах лоббиста - бесплатным. Простыми словами, отсутствие четких норм в законе дает возможность трактовать его произвольно.

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...в проекте закона не урегулируется в полной мере вопрос получения лоббистами вознаграждения за свой труд

Дело в том, что лоббирование и адвокация, по сути, занимаются одной и той же деятельностью - поднимают вопросы изменения законодательства и пользуются одинаковыми методами влияния на политические решения. Однако ключевой характеристикой адвокации является именно отсутствие прибыли. Если такая опция будет и у лоббистов, то фактически исчезают возможности их различить.

Еще один момент - для того, чтобы обеспечить принцип правовой определенности и создать прозрачный рынок лоббирования, государство должно четко установить, в каких именно случаях лоббирование будет оплачиваться. Поскольку легально, прозрачно и бесплатно представлять публичные интересы бизнеса вряд ли кто-то согласится.

Кроме того, при таких условиях существует вероятность, что лоббисты будут нести дополнительное бремя обязанностей и будут иметь риски наложения со стороны НАПК санкций, поэтому не будут достаточно заинтересованы регистрироваться как... лоббисты.

Конечно, если лоббист осуществляет лоббирование в собственных интересах, логичной является норма о безвозмездности. Но, опять же, это должно быть закреплено в законе.

Также стоит обратить внимание на недостаточно четко очерченные требования к лоббистам. В проголосованном проекте отсутствуют требования к наличию соответствующего образования, специальных знаний и навыков в сфере нормопроектирования, владения практическими навыками взаимодействия с различными государственными структурами и наличия опыта работы в государственных органах. Но ведь именно это является ключевым в подготовке качественного законопроекта!

...существует вероятность, что лоббисты будут нести дополнительное бремя обязанностей и будут иметь риски наложения со стороны НАПК санкций

Кроме того, Главное научно-экспертное управление ВР считает, что, учитывая слишком дискреционные полномочия, которыми законопроект наделяет НАПК (проведение мониторинга за соблюдением требований законодательства по вопросам лоббирования; обеспечение ведения реестра прозрачности; внесение предписаний о нарушении требований законодательства по вопросам лоббирования, других требований и ограничений, предусмотренных Законом Украины "О добродетельном лоббировании" и другие), есть существенные риски служебных злоупотреблений со стороны его уполномоченных лиц.

Безусловно, эти и другие замечания и предложения могут быть учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. По крайней мере, депутаты профильного комитета по вопросам правовой политики ВР это засвидетельствовали.

Поэтому ждем финальный проект закона, который продемонстрирует надлежащую имплементацию международных стандартов и будет способствовать вступлению Украины в Европейский Союз.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADERHABER