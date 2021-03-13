Автомобиль депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого эвакуировали из-за неправильной парковки.
Об этом пишет Киев Оперативный.
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Сегодня в районе Парковой проходит съезд "Слуги народа", поэтому очевидно депутат прибыл туда на встречу с однопартийцами.
"На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блогер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуаций", - говорится в сообщении.
Как пишет Telegram-канал Политика страны, депутаты массово парковались в запрещенных местах возле "Паркового".
Съезд "Слуги народа"
Депутаты провластной фракции собрались в 11:00 в КВЦ "Парковый". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны, а народных избранников заставили проходить по пропускам через металлоискатель.
Ранее заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила, что среди вопросов в повестке дня участники съезда рассмотрят новый партийный устав, расширят цели политической силы, ее методы на все уровни государственного управления.
Президент Владимир Зеленский уже выступил с отдельной речью, заявив о новом периоде деятельности партии.
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