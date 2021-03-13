Депутаты провластной фракции собрались в 11:00 в КВЦ «Парковый».

Автомобиль депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого эвакуировали из-за неправильной парковки.

Об этом пишет Киев Оперативный.

Читайте такжеЗеленский заявил, что "Слугу народа" постепенно очищают от "засланных казачков" (видео)

Сегодня в районе Парковой проходит съезд "Слуги народа", поэтому очевидно депутат прибыл туда на встречу с однопартийцами.

"На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блогер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуаций", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Политика страны, депутаты массово парковались в запрещенных местах возле "Паркового".

Съезд "Слуги народа"

Депутаты провластной фракции собрались в 11:00 в КВЦ "Парковый". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны, а народных избранников заставили проходить по пропускам через металлоискатель.

Ранее заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила, что среди вопросов в повестке дня участники съезда рассмотрят новый партийный устав, расширят цели политической силы, ее методы на все уровни государственного управления.

Президент Владимир Зеленский уже выступил с отдельной речью, заявив о новом периоде деятельности партии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН