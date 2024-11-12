Кулебе предлагали заменить Маркарову на должности посла в США, - FT

Посольство Украины в Вашингтоне и Министерство иностранных дел не комментировали такую информацию издания.

Экс-министру иностранных дел Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в Соединенных Штатах, заменив Оксану Маркарову. Впрочем, диплома якобы отказался, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Посольство Украины в Вашингтоне и Министерство иностранных дел не комментировали такую информацию издания.

Киев рассматривает возможность смены своего посла в Вашингтоне, чтобы успокоить команду Трампа. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выступил с призывом заменить Оксану Маркарову после ее встречи с демократами во время визита Зеленского на завод боеприпасов в сентябре.

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Что предшествовало

Напомним, что во время сентябрьского визита президента в Соединенные Штаты Америки возник громкий скандал. Тогда группа конгрессменов-республиканцев требовала провести расследование поездки Зеленского в сопровождении демократов на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании.

Они заявили, что это можно рассматривать как поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал, чтобы украинский президент немедленно уволил посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову.

Недавно СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Оксане Маркаровой, которая занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

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