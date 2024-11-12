Официально это не подтверждали.

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Оксане Маркаровой, которая занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова официального представителя Украины. По их данным, после выборов украинский президент рассматривает кандидатуры на замену Маркаровой.

Сама посол вчера написала на своей странице в социальной сети Facebook, что сейчас в Соединенных Штатах наступает переходное время, когда работы становится вдвое больше. В посте Маркарова отметила, что команда Дональда Трампа ей знакома со времен службы в Министерстве финансов.

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Джонсон требовал уволить Маркарову

Напомним, что во время сентябрьского визита президента в Соединенные Штаты Америки возник громкий скандал. Тогда группа конгрессменов-республиканцев требовала провести расследование поездки Зеленского в сопровождении демократов на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании.

Они заявили, что это можно рассматривать как поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал, чтобы украинский президент немедленно уволил посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову.

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