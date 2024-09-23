Он анонсировал, что завод будет увеличивать производство боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в США. Как сообщил глава государства в соцсети Х, он побывал на заводе в Пенсильвании, где производят артиллерийские снаряды для Сил обороны Украины.

"Скрентон, Пенсильвания. Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину", - написал Зеленский.

Он также анонсировал, что завод будет увеличивать производство боеприпасов для Украины и выразил благодарность всем работникам завода.

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Президент добавил, что во время встречи были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества между Пенсильванией и Запорожьем.

"Именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить. Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - подчеркнул президент.

Зеленский находится с визитом в США

По словам президента, во время этого визита лидерам-стран партнеров Украины будет представлен План победы Украины. Также он будет представлен в Конгрессе и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов.

Как заявил Зеленский в интервью изданию The New Yorker, что в случае, если президент США Джо Байден не примет украинский план победы, Украине "придется продолжать жить в рамках плана Б, который предусматривает затяжную войну с многочисленными жертвами.

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