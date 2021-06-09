Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел в Берлине «трудные» переговоры относительно газопровода «Северный поток - 2» и «нормандского формата».
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 8 июня Кулеба начал визит в Германию на фоне обострения ситуации с безопасностью со стороны России, а также на старте избирательной кампании в ФРГ.
Глава украинской дипломатии провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вице-канцлер, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рётген и Гюнтер Крихбаум.
Кулеба уделил основное внимание противодействию угрозам со стороны РФ и важности учета ключевыми немецкими политическими партиями интересов Украины в своих избирательных программах и будущем коалиционном соглашении.
Читайте такжеНет смысла смотреть в далекое будущее: Зеленский призвал немедленно решать вопрос со вступлением Украины в НАТО
Европейское будущее Украины стало ключевой темой переговоров Кулебы с Шойбле, председателями Комитета Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Рётгеном и Крихбаумом.
Кулеба выразил благодарность за поддержку Германией европейской интеграции Украины. Он также обратился к Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.
Министр обсудил дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине на встрече с вице-канцлером, федеральным министром финансов Германии Шольцем.
Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Отдельной темой стали угрозы российского газопровода «Северный поток - 2». Кулеба в очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.
Министр также встретился с государственным секретарем, руководителем ведомства федерального президента Германии Штефаном Штайнляйном.
В конце Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником федерального канцлера Яном Гекером, двумя ключевыми темами которых стали угрозы «Северного потока - 2» и дальнейшее функционирование «нормандского формата».
«В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры относительно «Северного потока - 2» и «нормандского формата». В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия - это друг, который очень помог Украины, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы», - заявил Кулеба.
Во второй день визита, 9 июня, запланированы переговоры Кулебы с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.
В 17:00 по киевскому времени главы украинской и немецкой дипломатии проведут совместную пресс-конференцию.
Вас также могут заинтересовать новости
- У Зеленского прокомментировали опубликованную запись разговора между Ермаком, Джулиани и Волкером
- На Банковой раскрыли новые детали телефонного разговора Зеленского и Байдена
- Госсекретарь США оценил возможность вступления Украины в НАТО
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram