В то же время заместитель генсекретаря подтвердил политику "открытых дверей" для Украины.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ заявил, что в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе пока нет консенсуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время международного форума "Демократия в действии" (Democracy in Action) в онлайн-включении.

В ответ на вопрос о перспективах предоставления Украине и Грузии ПДЧ в НАТО, Джоанэ сказал:

"Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры за неделю до саммита НАТО подтверждают политику открытых дверей. Мы организация 30 стран, которая принимает решения путем консенсуса. Для того, чтобы принять решение, необходимо прийти к консенсусу, а в этом вопросе консенсуса пока нет", - отметил заместитель генсекретаря НАТО.

"В середине - конце девяностых мы (Румыния - УНИАН) решили присоединиться к Западу: вступить в НАТО и ЕС. Не все давали Румынии в начале шанс на членство", - заявил он.

Также он отметил, что Румынию не пригласили на саммит НАТО в 1999 году в Вашингтоне для первого раунда переговоров относительно членства.

"Мы так надеялись на этот саммит, но нас не пригласили, однако теперь посмотрите на Румынию и на меня, я говорю с вами в совершенно ином положении, имея высокую позицию в НАТО. Если вы будете держаться этого курса и проводить внутренние реформы не для того, чтобы попасть в ту или иную организации, а для собственного народа - это единственный прогресс, единственный путь, который является результативным", - сказал он.

В то же время заместитель генсекретаря подчеркнул, что НАТО не примет "старое европейское" проклятие "сфер влияния - когда одна страна определяет судьбу другой и диктует ей условия - это неприемлемо в НАТО, мы никогда такого не допустим".

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Саммит НАТО в июне

14 июня состоится саммит НАТО, в нем примут участие только страны-члены Альянса. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что на нынешнем саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему на фоне российской агрессии Украину не пригласили на саммит. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойств Украины по поводу безопасности в итоговых документах саммита.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program - EOP). Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- сказал Зеленский.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

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Автор: Константин Гончаров