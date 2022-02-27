По словам главы МИД, не наблюдается признаков, что Россия готова прекратить войну, и поэтому санкции надо лишь ужесточать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада не торговать кровью украинцев и не уменьшать эффективность санкций против РФ, в том числе по отключению ее от международной платежной системы SWIFT.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов.

Министр отметил, что окончательная цель международной антипутинской коалиции - полноценный вывод российских сил из Украины и деокупация украинских территорий.

"К сожалению, нет признаков, что Россия готова сделать это и остановить войну", - сказал Кулеба.

В связи с этим, министр призывает международное сообщество "больше ударить по России" и "сильнее ударить по России" сейчас различными ограничительными мерами. "Это вопрос нескольких часов, а не дней, чтобы принять эти важные решения и сделать эти шаги", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что украинцы воюют на фронте и жертвуют своими жизнями. "И у нас только одна просьба к вам: поддержите нас", - заявил глава МИД.

При этом он обратился к отдельным странам, которые пытаются ослабить и уменьшить эффективность санкционных пакетов, в том числе в вопросе исключения России из международной платежной системы SWIFT.

"Некоторые страны пытаются оставить лазейки, исключая ряд банков, чтобы они могли применять определенные меры с помощью "левых рук", и продолжать торговать с Россией с помощью "правых рук". Прекратите это делать сейчас, прекратите торговаться кровью украинских мужчин, женщин и детей. Это не метафора, а реальность того, что вы делаете. История будет судить вас, и ваши имена навсегда останутся в книгах истории как имена предателей человечества, которые не смогли противостоять агрессору в Европе в решающий момент", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что существуют примеры таких имен в истории ХХ века. "Я уверен, что вы не хотите добавлять свои имена после запятой", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕС в ближайшие дни отключат лишь определенное количество банков Российской Федерации от международной банковской системы платежей SWIFT, а не все российские банки, чего ожидают в Украине.

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