Глава МИД заявил, что решение президента РФ может остановить действия России против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

В частности, у него спросили, почему президент Украины Владимир Зеленский стремится к новому саммиту лидеров "нормандской четверки", ведь Россия не выполнила ни одного обязательства после предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

"Потому что есть понимание, что остановить Россию можно только решением президента Путина, и поэтому нужно, чтобы он такое решение принял. Для этого нужно говорить. Не важно, каким бы сложным ни был этот диалог, нужно говорить с ним, потому что в России все решает он", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава МИД подчеркнул, что никому не нужна встреча ради встречи.

"Никто не рвется там сесть, чтобы просто с ним посидеть. Есть четкое понимание: что-то решить можно, лишь сидя с ним за переговорным столом. Потому что у него есть такая черта. Он если садится за стол переговоров, он точно пытается о чем-то договориться. Другая проблема потом в выполнении этих договоренностей. Вы абсолютно правы, что по решениям Парижского саммита Украина выполнила свою часть, Россия нет. Но надо идти вперед. Я понимаю, что есть часть общества, которая хочет махнуть на все рукой и сказать: все, не будем ничего делать, будем сидеть и ждать. Но я считаю, что ни один ответственный политик в Украине не может себе позволить подобного решения", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется, в ближайшие дни будет договоренность о встрече лидеров "нормандской четверки".

Читайте такжеЗеленский надеется на создание площадки для переговоров Украина - США - РоссияВ последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. После Парижа новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

В то же время 26 января этого года в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата". Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

Как заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, политические советники лидеров стран "нормандской четверки" должны провести следующую встречу в Берлине 10 февраля.

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