Президент призвал к внутреннему единству во внешних вопросах.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшие дни будет договоренность о встрече лидеров "нормандской четверки".

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва Зеленский отметил: "Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров "Нормандской четверки".

Он отметил необходимость внутреннего единства политических сил по внешним вопросам. По его словам, можно быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к Украине.

"Можно презирать монобольшинство, правительство и президента, но нельзя презирать собственный народ, сеять панику, чтобы собирать политические плоды, держать людей в тревоге, держать на улице в минус, чтобы получить свои плюсы", - заявил глава государства.

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Он отметил, что провел беседу с представителями 80 иностранных государств и международных организаций.

По его словам, они едины в поддержке Украины.

Следующая "нормандская" встреча на уровне политических советников состоится в Берлине 10 февраля. Предыдущая встреча советников, 26 января, в Париже длилась более 8 часов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.