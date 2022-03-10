Министр подчеркнул, что Украина сделает все для мира, для спасения жизни граждан, потому что жизнь человека является для нее главной ценностью.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что готов к продолжению сегодняшнего формата переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона будет готова к серьезному и предметному разговору без клише.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по результатам переговоров.

"Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - отметил министр.

Он подчеркнул, что все, что Украине нужно сегодня, - это серьезный и предметный разговор без клише.

"Когда российская сторона будет готова к такому разговору, то я тоже буду готов его продолжить. Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан, потому что жизнь человека является для нас главной ценностью", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

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