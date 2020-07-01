В КИУ назвали главных нардепов-прогульщиков июня

Все заседания Верховной Рады в прошлом месяце посетили 298 народных депутатов.

15 народных депутатов Украины почти не посещали заседания Верховной Рады в июне.

Как сообщили в Комитете избирателей Украины, в течение месяца состоялось девять пленарных заседаний ВР.

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Так, по данным сводной электронной регистрации 15 народных депутатов почти не посещали заседания Рады в июне.

В частности, не были зарегистрированы ни на одном заседании Святослав Вакарчук, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Степан Ивахив, Нестор Шуфрич и Тарас Козак посетили по одному заседанию, а Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин - по два заседания.

Причины отсутствия вышеупомянутых депутатов на заседаниях ВР неизвестны.

Все заседания Рады в июне посетили 298 народных депутатов.

Среди фракций Верховной Рады самые высокие показатели посещения у депутатов «Европейской солидарности» и «Слуги народа», от которых в среднем на пленарных заседаниях присутствовали 69% депутатов.

«Несколько ниже показатели у фракции «Голос» - в среднем 64% депутатов были зарегистрированы на заседаниях Рады ... У депутатов «Батькивщины» показатель посещения на уровне 62%, «Оппозиционной платформы - За жизнь» - 60%», - говорится в сообщении.

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