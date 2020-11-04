Суд только начал рассмотрение одного из дел относительно официального толкования положений Конституции, и продолжит его на одном из следующих заседаний.

В Конституционном суде Украины заявили, что не принимали решений по делам о земельной реформе.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Читайте также"Ни один закон уже не поможет": в НАПК рассказали, что нужно для преодоления кризиса с КСУ

Отмечается, что на рассмотрении суда находится конституционное производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" и отдельных положений Земельного кодекса, а также по представлению 53 нардепов относительно конституционности вышеупомянутого закона от 31 марта.

Указанные дела постановлением Большой палаты КСУ объединены в одно конституционное производство.

"В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. Решение суда по этому делу не принималось. Его рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний суда", - пояснили в суде.

Отмечается, что дата и время рассмотрения указанных дел будут опубликованы на сайте КСУ.

2 ноября Конституционный суд рассматривал представление о толковании положений Основного Закона относительно земли как объекта права собственности народа.

Кризис КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

3 ноября ряд народных депутатов призвали 11 судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение относительно неконституционности некоторых норм законодательства относительно е-декларирования, подать в отставку.

Соответствующее заявление зачитал на заседании парламента народный депутат Александр Бакумов (фракция "Слуга народа"). Он отметил, что ее подписали многие депутаты. При этом не уточнил, сколько именно.

Сегодня, 4 ноября, утром Арахамия и ряд других депутатов подали в Конституционный суд заявление с призывом к 11 судьям подать в отставку.

Обращение в КС подписали 226 депутатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи