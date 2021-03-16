Об этом глава оборонного ведомства заявил во время первого в истории двусторонних отношений визита министра обороны Украины в Японию.

Украина планирует пригласить Японию к участию в «Крымской платформе».

Как сообщает пресс-служба Минобороны об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время первого в истории визита главы оборонного ведомства Украины в Японии.

«Находясь в Токио, Таран выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс развитию двустороннего украинско-японского оборонного сотрудничества», - говорится в сообщении.

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Министр напомнил, что в 2018 году Украина и Япония заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны.

Он также отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией и рассчитывает, что взаимодействие стран НАТО, США и партнеров в ЕС и ООН может создать «существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам».

Министр поблагодарил Японию за помощь для военно-медицинских учреждений Украины, которая с 2016 года составила более 3 млн долларов.

Кроме того, Таран заявил, что Украина планирует пригласить Японию для участия в «Крымской платформе», целью которой является деоккупация Крыма.

«Крымская платформа»: что известно

23 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский отметил, что создание «Крымской платформы» уже поддержали в Европе и Северной Америке.

«Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

26 февраля Зеленский подписал указ «Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этим документом создан оргкомитет по подготовке учредительного саммита «Крымской платформы».

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Автор: Антонина Доломанжи