ВР призвала мировое сообщество осудить нарушения Россией прав и свобод крымскотатарского народа

Парламент также призывает признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и приобщиться 18 мая в памяти его жертв.

Верховная Рада приняла постановление об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира относительно чествования жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений Российской Федерацией как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа (№3449).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 310 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается утвердить соответствующее обращение и поручить председателю ВР безотлагательно направить его адресатам.

Так, Верховная Рада обращается к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира с призывом задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения.

Также ВР призывает усилить давление на государство-агрессора - Российскую Федерацию, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы, с целью прекращения нарушений Россией фундаментальных принципов международного права и требований международного сообщества, в частности деоккупации, восстановления государственного суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Кроме того, ВР призывает добиваться от России, как государства-оккупанта, соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушений прав человека в Крыму как неотъемлемой части суверенной территории Украины, в частности прав крымских татар как представителей коренного народа Украины.

Также в своем обращении украинский парламент призывает добиваться от РФ полного и беспрепятственного доступа к временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя конвенционных и мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций, в частности Мониторинговой миссии ООН по изучению ситуации по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, для осуществления мониторинга ситуации с правами человека в соответствии с их полномочиями.

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Среди прочего, ВР призывает активно реагировать на новые случаи нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму путем срочного введения дополнительных санкций, как адресных против ответственных лиц, так и секторальных против РФ; ставить вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом и городом Севастополем и прилегающими водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникаций на высоком и высшем уровнях с государством-агрессором - Российской Федерацией.

Также ВР призывает признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, добиваться от РФ как государства-члена ООН, выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года о применении временных мер в деле «Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» («Украина против Российской Федерации») и отменить незаконные ограничения на право крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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