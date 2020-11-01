Решение по законопроекту будет обсуждаться в Раде, напомнил Кравчук.

Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает законопроект главы государства Владимира Зеленского по КСУ оправданным в сложившейся ситуации.

Соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Украина 24".

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"Надо исходить из того, что президент гасил огонь. Когда собралась СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ – ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", — сказал он.

Кравчук также пояснил, что собой представляет законопроект Зеленского

"Документ как проект, а не как указ. А как проект закона, который будет рассматривать Рада. И от ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственный возможный вариант", — сказал он.

Скандальное решение КСУ относительно незаконного обогащения: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным" (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что было принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

В Совете Европы предупредили Украину о серьезных последствиях в случае увольнения судей КСУ.

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Автор: Дмитрий Захаров