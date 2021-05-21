По словам политика, у него пока нет перечня лиц, с которыми суд запретил ему общаться.

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что не будет общаться с коллегой по фракции Тарасом Козаком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведчук сказал журналистам после завершения заседания Киевского апелляционного суда.

«Согласно решению Печерского районного суда, было сказано, что мне нельзя общаться с лицами, которые будут представлены в отдельном списке, переданном мне прокуратурой. Учитывая, что Козак - член политсовета нашей партии и мой друг, и человек, которого сегодня незаконно обвиняют, как и меня, на всякий случай, я решил с ним не общаться, чтобы меня не обвинили в нарушении того режима в виде домашнего ареста, который в отношении меня применен, и не обвинили в нарушении запрета на общение. Хотя я еще не имею документа со списком лиц, с которыми мне запрещено общение», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, Апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн, адвокаты - требовали смягчения меры пресечения.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

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Автор: Дмитрий Хилюк