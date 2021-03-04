Владимир Зеленский считает, что в законе не предусмотрены механизмы защиты прав обличителей.

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей коррупции, который был принят 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

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В то же время цели обработки данных об обличителях законом не устанавливаются, и не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.

Такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции), а также закона "О защите персональных данных".

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрена никакая защита прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - подчеркнул глава государства.

Закон о защите обличителей коррупции: что известно

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Речь идет о взятках в более 10 млн грн.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. При этом он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат.

Обличители и члены их семей должны находиться под защитой государства - им могут предоставить охрану.

4 февраля 2021 года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей" (№3450). Законом предусмотрено создание Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

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Автор: Виктория Токарева