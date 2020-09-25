Суд начал отправлять коррумпированных чиновников в тюрьму, но украинцы хотели бы видеть, как на крючок попадет "более крупная рыба".

Чиновники, которые руководили Украиной до революции 2014 года, украли у страны миллиарды долларов. Один приспешник подарил президенту Виктору Януковичу золотой батон, который стал горьким символом тех времен. Поэтому арест чиновника регионального лесничества за получение 10 тысяч долларов взятки кажется мелочью.

Читайте такжеForeign Affairs: Скандалы вокруг Украины и США стали доказательством появления нового вида коррупцииНо осуждение Александра Левковского к 4 годам тюрьмы на самом деле важная новость. Об этом пишет The Economist. Левковский стал одним из первых чиновников Украины, приговор которому вынес Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Последний начал работать всего год назад. Он был создан благодаря усилиям МВФ, который среди прочего требовал независимый антикоррупционный механизм в обмен на миллиарды долларов займа для Украины.

К этому времени ВАКС вынес 17 приговоров (почти все они были обвинительными). Суд продолжает рассматривать дела. Но после многих лет ограблений страны, многие украинцы не довольны такими мелкими успехами. Они хотят увидеть, как на крючок попадется "крупная рыба".

Издание пишет, что 38 судей ВАКС были избраны с помощью многоуровневого конкурса, проводить который помогали международные эксперты. Некоторые дела, которые они теперь рассматривают, подаются антикоррупционным прокурором под наблюдением Генерального прокурора Украины. Другие же поступают от независимого агентства НАБУ. Судьи уже показали, что готовы при необходимости спорить со следователями. В деле против Левковского они отвергли улики, которые были собраны незаконно.

"Профессионализм суда не вызывает сомнений", - сказал эксперт Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Читайте такжеСудебная реформа должна быть результатом совместных наработок адвокатов, прокуроров и судей - глава НААУНо, как замечает The Economist, антикоррупционные усилия в Украине под постоянной атакой. В августе Конституционный суд постановил, что поскольку Конституция не дает права президенту избирать главу НАБУ, то назначение Артема Сытника на эту должность в 2015 году было незаконным. Сам Сытник считает, что такой приговор стал местью НАБУ за расследование против коррумпированных судей. И вот теперь суд объявил, что именно НАБУ было создано незаконно.

По словам эксперта Вадима Валька, который пристально следит за НАБУ, нет ничего удивительного, что давление растет как раз тогда, когда работа нового антикоррупционного суда набирает обороты. Ведь продолжается рассмотрение дел против чиновников высокого уровня включительно с мэром Одессы и бывшим главой налоговой службы. Но накопление небольших побед вместо сосредоточения на больших делах ради удовлетворения общественного давления может оказаться лучшей стратегией.

"Надо показать, что нужный процесс работает", - сказал Мэтью Мюррей, который работал в администрации президента Барака Обамы и принимал участие в усилиях, нацеленных на создание ВАКС.

Недавно председатель суда Елена Танасевич писала, что иногда кажется, будто абсолютно все недовольны". Это может означать, что ее команда на правильном пути.

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Перевод: Лесь Дымань