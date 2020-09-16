Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает заявления генпрокурора.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило генерального прокурора Ирину Венедиктову в манипуляциях относительно трех дел, в том числе дела народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в социальной сети Facebook.

В НАБУ заявили, что во время выступления генпрокурора в парламент 15 сентября звучали манипуляции, и в частности, что Венедиктова не видит оснований сообщать о подозрении народному депутату от "СН" Юрченко.

Читайте такжеСуд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью залога в 1 миллион гривень

Как заявили в антикоррупционном ведомстве, предоставленные Офису генпрокурора материалы по делу народного депутата Юрченко "содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы проведенных НСРД, согласно которым народный депутат во время встречи с детективом "под прикрытием" сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных поправок и предложений в законопроект является предоставление ему неправомерной выгоды в сумме и в порядке, которые будут отдельно указаны его помощником".

По данным НАБУ, помощник депутата «"ообщил о том, что внесение поправок будет стоить 13 тыс. долларов США", а 3 августа Юрченко внес в законопроект нужные предложения.

"Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их дальнейшего одобрения профильным комитетом ВР заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов США", - заявили в Бюро.

Кроме того 15 сентября НАБУ повторно предоставило Офису генпрокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

При этом, как заявили в НАБУ материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение народного депутата, еще 10 сентября изучали прокуроры ОГП.

"Около 21:00 10 сентября 2020 года состоялось совещание с участием генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя Департамента ОГП, во время которого была доведена информация об обстоятельствах, установленных следствием", - говорится в заявлении.

Коррупционный скандал в Верховной Раде

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательстве взятки в 200 тыс. долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram-канале, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

Сегодня, 15 сентября, Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом Украины.

По данным следствия, помощник нардепа выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины – пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко