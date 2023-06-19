Андрей Юсов отметил, что поведение руководства России говорит о страхе перед украинской армией.

Российская пропаганда сдает позиции в головах граждан, поэтому комментировать войну в Украине приходится президенту РФ Владимиру Путину. Поведение высшего военно-политического руководства страны-агрессорки говорит об озабоченности и страхе перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, ход наступательных действий украинской армии начал комментировать или человек, похожий на Путина, или Шойгу.

"Даже внутренняя аудитория уже не воспринимает как истину в последней инстанции бесконечных конашенковых, соловьевых и скабеевых. То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающий" о событиях в Украине - самый тяжелый наркотик для российской пропаганды". что дальше? Дальше будет ломка и пустота", - заявил Юсов.

При этом он указал, что заявления, как о "пяти уничтоженных комплексах Patriot", рассчитаны исключительно на граждан РФ, ведь партнеры Украины понимают, что это ложь.

"Для Украины и наших партнеров – это очевидная ложь, потому что мы находимся в плотной коммуникации с союзниками. Но для рядового зомбированного не суть важно, сказал бы (Путин - УНИАН) "пять" или "пятьдесят", – подытожил представитель ГУР.

Заявление Путина об "уничтожении" Patriot - что известно

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы вблизи Киева армия РФ уничожила пять комплексов Patriot. При этом официально Украина получила лишь две такие системы - одну от США, а вторую от Германии.

В свою очередь представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Patriot продолжают защищать украинское небо и предположил, что россияне просто не знают, что такое Patriot.

На ложь российского диктатора отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной системы Patriot.

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