Игнат напомнил, что Украина получила от партнеров два дивизиона Patriot.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что оккупанты якобы "уничтожили" 5 комплексов Patriot в Украине.

"Ну, мы говорим о дивизионах – они (страны-партнеры – ред.) передали два дивизиона, которые командующий Воздушных сил показал, даже селфи сделал. Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок может быть в Patriot", – объяснил Игнат в эфире телемарафона.

Он предположил, что президент РФ имел в виду именно пусковые установки, когда говорил о "пяти уничтоженных". При этом Игнат подчеркнул, что системы Patriot продолжают защищать украинское небо.

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"Может, они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. И поэтому они их "уничтожают" каждый день. Хочу заверить, что Patriot работает. Мы это сами видели", – резюмировал Игнат.

Как РФ "уничтожает" украинское вооружение: последние фейки

После ракетной атаки по Украине 16 июня 2023 года российские оккупанты придумали себе уничтожение "центра принятия решений". В Минобороны РФ заявили, что цель якобы была поражена "высокоточным оружием".

Кроме того, в российском Минобороны намечтали себе уничтожение 15 HIMARS. Там также отметили, что более 10 тысяч российских оккупантов якобы получили "спецвыплаты" за личное уничтожение или захват украинской техники.

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