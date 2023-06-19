Эксперт не уверен, что решение заводить двойников принимал сам Путин.

Кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике Дмитрий Попов рассказал, сколько на сегодняшний день двойников у Путина и какими способами можно их различить.

"Их три клона и один бункерный. Один клон появился совсем недавно, он съездил в Мариуполь, был где-то там под Донецком или под Луганском на базе военных, где проводил какой-то совещание. Вот этот он появился совсем недавно. А вообще длительное время где-то с 2015 года их было трое и один бункерный. Один клон, который выступает чаще всего на стадионах с очень короткими речами и он его выставляет туда, где надо пить. Я его называю банкетный. Есть тот, который может потянуть хорошие речи, он скорее всего имеет какое-то очень серьезное научное образование, возможно даже он имеет степень какой-то. Он, кстати, выступал на экономическом форуме и он же выступал на экономическом форуме год назад. На параде выступал еще один клон - это парадный, я его вижу только на парадах 9 мая", - сказал он эфире.

Попов упомянул о более ранних двойниках Путина, но отметил, что чаще всего появляются последнее время три человека. Он не уверен, что решение заводить двойников принимал сам Путин.

"Думаю, что решает какой-то там совет Урал, я не знаю как они называют этот круг. И скорее всего они определяют в зависимости от того, что Россия большая. По всей видимости создалась необходимость одновременного присутствия Путина в нескольких участках этой огромной России и это вызвало появление первых двойников. Ну а потом и здоровье у оригинала наверно подкачало. Скорее всего из-за нужды поддерживать влияние лидера избираемого на народ появилась ещё необходимость по состояния здоровья", - добавил он.

Двойники Путина - детали

Ранее Дмитрий Попов рассказал, действительно ли президент РФ Владимир Путин снова прибегает к услугам двойников, а также объяснил, как их отличить от настоящего диктатора.

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, ранее уже выявляли двойников путина. Они заменяли российского президента лишь в "особых случаях". Однако сейчас привлечение двойников – это "обычная практика".

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