Все комплексы Patriot работают и максимально эффективно сбивают российские ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной системы Patriot.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, вероятно, комментируя недавнее заявление президента России Владимира Путина о якобы уничтожении пятерых Patriot на Киевщине.

"Кто бы там в России ни рассказывал, якобы наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И збивают максимально эффективно. Ни один "Петриот" не уничтожен", - подчеркнул он.

По мнению президента, единственное сейчас должно волновать Россию, - это подготовка своего общества к тому, что россияне будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства.

"Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также напомнил, что на этой неделе состоялось очередное заседание "Рамштайн".

"И главное - это скорость снабжения. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами - именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое", - добавил глава государства.

Президент традиционно поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые обороняют Украину.

Системы Patriot в Украине

Как известно, несколько дней назад трусливый кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные якобы уничтожили вблизи Киева пять комплексов Patriot.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ответ на это заявление Путина отметил, что Украина получила от партнеров два дивизиона Patriot, и эти системы продолжают защищать украинское небо. Игнат предположил, что россияне сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит, поэтому и "уничтожают" их ежедневно.

Официально сообщалось о получении Украиной лишь двух таких систем. Одну батарею предоставили Соединенные Штаты Америки, вторую - Германия.

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