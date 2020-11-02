По словам президента, в Украине "есть дыра в бюджете" из-за кризиса в экономике, поэтому нам нужна помощь наших партнеров.

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития сообщили, что о дальнейшем сотрудничестве с Украиной не может быть и речи из-за решения Конституционного суда относительно е-декларирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"И после их решения что мы получили? Мы получили много сигналов от наших западных партнеров. Мы получили сигнал от Международного валютного фонда - никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии вы можете не ждать, а я не хочу скрывать от общества, о чем идет речь. Если не будет миссии - у нас будет, и у нас есть дыра в бюджете, о которой мы все можем откровенно говорить из-за кризиса, кризис мировой, кризис в украинской экономике, кризис, связанный с COVID-19, и поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что аналогичный сигнал поступил и Всемирного банка, и от Европейского банка реконструкции и развития. "От всех послов "большой семерки", которые находятся в Украине, поэтому я срочно внес этот законопроект (о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству - УНИАН), чтобы остановить их действия. Считаю, что это государственническая позиция", - сказал президент.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Также 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Виталий Саенко