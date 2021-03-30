Также указ Владимира Зеленского обжаловал еще один судья КСУ, назначение которого было отменено - Александр Касминин.

Уволенные с должностей судей Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин оспаривают в Верховном суде указ президента Украины Владимира Зеленского об их увольнении.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующие иски поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного суда 29 марта.

Искам присвоены регистрационные номера дел: №9901/96/21 и №9901/97/21.

Отметим, что Касминин был назначен судьей Конституционного Суда указом Виктора Януковича №513 от 17 сентября 2013 года, а Тупицкий - указом Януковича №256 от 14 мая 2013 года. Именно эти указы отменил Зеленский в конце марта.

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Конституционный кризис в Украине

24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Председатель КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. 26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.

19 января 2021 года в ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию дела, по которому является подозреваемым. В бюро также отметили, что Тупицкий после получения уведомления о подозрении "имитирует его не вручение, не приобретение статуса подозреваемого, посещая рабочее место".

1 февраля стало известно, что Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ. Тупицкий просил признать указ противоправным и недействительным.

3 февраля Верховный суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. ВСУ добавил, что официальное толкование Конституции об объеме полномочий президента является юрисдикцией Конституционного суда.

4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта 2021 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины".

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Автор: Антонина Доломанжи