Швейцарские дипломаты назвали систему е-декларирования одним из важнейших столпов антикоррупционной архитектуры.

Посольство Швейцарии призывает Украину должна сохранить систему электронного декларирования доходов чиновниками.

Об этом говорится в сообщении Посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

"Система електроонних деклараций об активах и доходах - это один из важнейших столпов антикоррупционной архитектуры в Украине после революции на Майдане. Для того, чтобы быть успешной в повестке дня реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать и бороться с коррупцией", - отметили швейцарские дипломаты.

Читайте такжеВ ЕС заговорили о "паузе" для украинского безвиза после скандального решения Конституционного суда (документ)

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко