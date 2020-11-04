В НАПК также отмечают, что пока сообщения от граждан о коррупции не могут быть приняты агентством к рассмотрению.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что без изменений в решение Конституционного суда ни один закон для восстановления антикоррупционной системы не будет работать.

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Как сообщается на сайте НАПК, пока сообщения от граждан о коррупции не могут быть приняты агентством к рассмотрению.

"Без изменений к решению КСУ ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, в долгосрочной перспективе не будет работать... Если решение КСУ не будет изменено, это может привести к отмене всех следующих законодательных инициатив, призванных восстановить антикоррупционную систему", - отмечают в агентстве.

В НАПК также считают, что ни один закон уже не сможет помочь в решении таких последствий решения КСУ, как закрытие Высшим антикоррупционным судом имеющихся дел о недостоверном декларировании, а также прекращении расследования таких дел правоохранителями.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Антонина Доломанжи