В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что без изменений в решение Конституционного суда ни один закон для восстановления антикоррупционной системы не будет работать.
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Как сообщается на сайте НАПК, пока сообщения от граждан о коррупции не могут быть приняты агентством к рассмотрению.
"Без изменений к решению КСУ ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, в долгосрочной перспективе не будет работать... Если решение КСУ не будет изменено, это может привести к отмене всех следующих законодательных инициатив, призванных восстановить антикоррупционную систему", - отмечают в агентстве.
В НАПК также считают, что ни один закон уже не сможет помочь в решении таких последствий решения КСУ, как закрытие Высшим антикоррупционным судом имеющихся дел о недостоверном декларировании, а также прекращении расследования таких дел правоохранителями.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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