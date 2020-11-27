Западные партнеры Киева критиковали как скандальное решение КСУ, так и законодательные инициативы, нацеленные исправить его, но никто из них до сих пор не предложил выход.

Как только антикоррупционные реформы в Украине начали приносить плоды, старые элиты нанесли ответный удар. 27 октября Конституционный суд объявил неконституционными полномочия НАЗК по проверке деклараций об активах госслужащих.

Это решение убрало важное связующее звено между антикоррупционными институтами, созданными после Революции Достоинства 2014 года. Оно подорвало украинскую возможность расследовать незаконное обогащение чиновников. Такие изменения радикально повысили ставки в битве, которая идет внутри Украины за будущее направление развития страны. Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший эксперт программы "Будущее Европы" в фонде Bertelsmann Stiftung Мириам Космель.

Она указывает на тяжелые краткосрочные экономические и политические последствия решения Конституционного суда. Поддержка ЕС и МВФ для Украины тесно связана с антикоррупционными реформами. Тем временем, украинская экономика сильно пострадала от кризиса коронавируса. Ей остро нужна эта поддержка.

Читайте такжеВ Раде рассказали о работе над законопроектами для выхода из конституционного кризисаПрезидент Владимир Зеленский в октябре отреагировал на решение Конституционного суда, предложив законопроект о лишении власти нынешних судей. Западные партнеры Киева раскритиковали решение относительно деклараций, но они также не предложили никакого решения. Например, эксперты Совета Европы по верховенству закона предостерегли против ликвидации судейских мандатов. Они утверждали, что даже ради хорошей цели нарушение Конституции Украины не может привести к верховенству закона. А борьба с коррупцией преследует именно эту цель.

Вся эта критика не учитывает принципа разделения властей и институциональной защиты от системной коррупции. Зато она подчеркивает гарантированную Конституцией юридическую независимость. Судьи КСУ тоже это делают. Разница лишь в том, что западные критики верят в верховенство закона, а судьи прячутся за фасадом верховенства закона и судебного самоуправления.

Роспуск состава КСУ требует поддержки двух третей судей. Поскольку нацеленных на реформы судей сейчас меньшинство, этого не произойдет никогда. Между тем, международные эксперты не предлагают Киеву никаких решений. В частности, как сделать защиту от систематической коррупции эффективной, когда высший суд страны занят людьми, назначенными коррумпированной системой.

Читайте такжеВице-премьер рассказала, есть ли угроза безвизу с ЕС из-за конституционного кризиса в УкраинеНекоторые судьи КСУ также под следствием, которое ведут именно те антикоррупционные чиновники, чьи ведомства судьи пытаются подавить или распустить. Речь идет о нарушении обязательного декларирования активов и других конфликтах интересов.

Есть надежды на то, что парламент Украины сможет повторно одобрить отмененное антикоррупционное законодательство. Однако, значительная часть депутатов не будут за это голосовать. Поскольку они или связаны с влиятельными бизнес-группами, которые против реформ, или же сами боятся преследования со стороны антикоррупционных агентств.

Около 30 настроенных на реформы депутатов вошли в украинскую политику в 2014 году. Они обеспечили беспрецедентный толчок для проведения реальных реформ. И это был новый феномен в Украине. Украинские антикоррупционные законы были результатом объединения сил депутатов-реформаторов, гражданского общества и западных партнеров. Такого единства сейчас нет.

Среди 264 депутатов из партии "Слуга Народа" есть настоящие представители своих избирателей в полном смысле слова. Но они в меньшинстве. Поэтому пока нет никакой надежды на то, что будут одобрены законодательные поправки в Конституцию и изменение состава КСУ. Для этого понадобится поддержка 300 депутатов, а также признание результата со стороны самого Конституционного суда. Все законопроекты, которые стали альтернативой предложению Зеленского, имеют схожий недостаток. Они либо нарушают Конституцию Украины, либо требуют согласия Конституционного суда.

Коррупция - это злоупотребление доверенной властью. Недопущение и борьба с таким злоупотреблением - это предпосылка для установления верховенства закона. Только судебная система, в которой компетентность - это незыблемое правило, может преследовать коррупцию. Только надежные меры по контролю коррупции и распределение власти может гарантировать, что судьи и прокуроры не будут сами коррумпированными. И только демократические структуры, основанные на верховенстве закона, могут дать прозрачность, надзор и независимость правительственных институтов.

Читайте такжеВ Еврокомиссии объяснили, как Украина может решить "конституционную дилемму"Как может Украина достичь желаемого контроля коррупции, если могущественные игроки захватили институты, чтобы защитить собственное доминирование? Будучи молодой и шаткой демократией, Украина, без сомнения, уязвима. Ее собственные олигархи борются с реформами, а Россия использует любую возможность, чтобы сохранять украинскую институциональную слабость.

Коррупция есть в каждом обществе. Но государство, чьи структуры власти основаны на правилах, может сделать так, чтобы доверенной властью в основном не злоупотребляли. Когда такие нарушения становятся исключением, а не нормой, коррупцию можно сделать прозрачной и преследуемой.

Высший антикоррупционный суд - прекрасный пример того, как Украина может назначить компетентных судей с высоким уровнем профессионализма. Независимый орган, состоящий из международных юристов и экспертов от гражданского общества, оценил всех кандидатов. Ни один судья в Конституционном суде не прошел через аналогичную процедуру.

Читайте такжеЗеленский сравнил КСУ с известным фильмом и рассказал о работе над перезапуском судаНынешний кризис настолько велик, а настроенные на реформы силы настолько слабы с точки зрения опыта и власти, что они не смогут добиться успеха без посторонней помощи. ЕС должен помочь президенту Зеленскому найти выход из этого кризиса, который бы продвигал верховенство закона в долгосрочной перспективе. Украина стоит на распутье. Или она пожнет плоды антикоррупционной битвы через годы, или олигархическая система и различные влиятельные силы победят.

Конституционный кризис в Украине: что происходит

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

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Перевод: Лесь Дымань